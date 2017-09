New York, 1. septembra - Čehinja Petra Kvitova je prva teniška igralka, ki si je priigrala uvrstitev v četrti krog odprtega prvenstva ZDA. V New Yorku je 13. nosilka v tretjem krogu s 6:0 in 6:4 premagala Francozinjo Caroline Garcia. Kvitova bo drugi teden v Flushing Meadowsu dočakala petič v karieri.