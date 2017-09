Glavina zapustil Velenje, spremembe tudi v Ankaranu in Aluminiju

Ljubljana, 1. septembra - Po poročanju spletne strani Prve lige Telekom Slovenije je prvoligaš Rudar Velenje ostal brez napadalca Dominika Glavine, ki je s klubom sporazumno prekinil pogodbo. Spremembe so se zgodile tudi pri Ankaranu, ki ima dva nova člana, in sicer Stefana Smiljanića in Matica Furjana. Aluminij je zapustil Denis Vezjak, pridružil se mu je David Lukanc.