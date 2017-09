Teniška zvezdnica Serena Williams v porodnišnici

Miami, 1. septembra - Ameriški mediji so poročali, da so videli ameriško teniško zvezdnico Sereno Williams v porodnišnici West Palm Beach na Floridi. V bolnišnici St Mary's Medical Center so po poročanju CBS zaprli celotno nadstropje, da so zagotovili varnost za triindvajsetkratno zmagovalko turnirjev za grand slam.