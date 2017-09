Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani se počasi skrajšuje

Ljubljana, 1. septembra - Zaradi povečanega prometa iz Istre je še vedno zastoj na primorski avtocesti med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljani. Po ocenah prometnoinformacijskega centra je dolg približno pet kilometrov. Pot se podaljša za eno uro. Zastoji so tudi naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Kolona vozil je bila sicer dolga tudi do 20 kilometrov.