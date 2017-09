Večer: Gostija (2. 9.)

Maribor, 1. septembra - Statistično je Slovenija letos dosegla in presegla ugodne gospodarske rezultate iz časa pred krizo. To pomeni, da je slovensko gospodarstvo za vrnitev na predkrizno raven potrebovalo deset let. Toda če imajo prav Nobelovi nagrajenci za ekonomijo, ta gostija ne bo trajala, v Večeru piše Darja Kocbek.