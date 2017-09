Slovenskim telovadcem v Varni pet finalov

Varna, 1. septembra - Na prvi tekmi jesenskega dela sezone v športni gimnastiki v bolgarski Varni so slovenski telovadci pritelovadili do petih finalov. Med osmerico so v današnjih kvalifikacijah končali Rok Klavora na parterju, Teja Belak na preskoku, Tjaša Kysslef na parterju ter Lucija Hribar na dvovišinski bradlji in parterju.