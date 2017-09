Zaradi slabega vremena izpeljal le del SP v jadranju

Porto, 1. septembra - Slovenca Sebastian Prinčič in Peter Lin Janežič sta na svetovnem prvenstvu v jadralnem razredu 49er v Portu po osmih regatah na 60. mestu (109 točk). Pridobila sta šest mest, saj sta bila v današnjih regatah četrta in deveta. Izpeljali so le del predvidenega programa, 51 najboljših med floto 81 posadk zaradi slabega vremena ni jadralo.