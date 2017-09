Ajdovščina, 1. septembra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v uvodni tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2019 v Ajdovščini premagala Luksemburg s 3:1 (0:1). Za Slovenijo sta zadela Alen Ožbolt v 51. in 90. minuti z bele točke ter Jan Mlakar (59.).