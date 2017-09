Poplave in plazovi na jugu Azije zahtevali več kot 2000 življenj

New Delhi/Islamabad, 1. septembra - Poplave in plazovi, ki ji jih je povzročilo obilno monsunsko deževje, so od junija na jugu Azije zahtevali že več kot 2000 življenj. Največ ljudi, in sicer 1687 je umrlo v Indiji. V Pakistanu pa so danes oblasti v mesto Karači na jugu države poslale vojsko, ki bo sodelovala pri reševanju ljudi.