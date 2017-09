Chiellini zapustil italijanski tabor

Firence, 1. septembra - Italijanska nogometna reprezentanca na pomembnih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Španiji in Izraelu ne bo mogla računati na pomoč izkušenega branilca Giorgia Chiellinija. Nogometaš Juventusa si je na treningu poškodoval mečno mišico in že zapustil tabor v Covercianu in se vrnil v oskrbo klubskih zdravnikov v Torinu.