Trentinu še tretja etapa na Vuelti, Froome ostaja v rdečem

Sevilla, 1. septembra - Italijanski kolesar Matteo Trentin je zmagovalec 13. etape dirke po Španiji. Po 195,1 kilometra med Coinom in Tomaresom je član ekipe Quick Step-Floors dobil sprint glavnine in slavil svojo tretjo etapno zmago na letošnji Vuelti. Rdečo majico in prvo mesto v skupnem seštevku je zadržal Britanec Christopher Froome.