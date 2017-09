Ljubljanska borza: SBI TOP končal z rastjo

Ljubljana, 1. septembra - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z rastjo. Indeks blue chipov SBI TOP se je oblikoval pri vrednosti 814,51 točke, kar je 1,76 točke oz. 0,22 odstotka višje kot v četrtek. Največjo rast so zabeležile delnice Luke Koper in Gorenja, ki so pridobile več kot odstotek vrednosti.