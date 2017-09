Nestabilna brežina uničila cesto v Grahovem ob Bači

Tolmin, 1. septembra - Na cesti v vas Grahovo ob Bači so domačini opazili, da se cesta z napokanim asfaltom lomi. Razpoke so tudi v strmini nad cesto tik ob manjši hiši, zato v njej bivanje ni varno. Stanje v kraju bodo v ponedeljek ocenili geologi in predlagali ukrepe za preprečitev najhujšega, pišejo na spletni strani Primorskih novic.