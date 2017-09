Sirski uporniki pregnali IS iz starega mestnega jedra Rake

Alep, 1. septembra - Sirske demokratične sile, ki jih podpirajo ZDA, so danes iz starega mestnega jedra sirske Rake pregnale borce skrajne sunitske skupine Islamska država (IS). S tem so se približali delu mesta, kjer ima IS glavna oporišča, so sporočili sirski uporniki. V mestu je sicer po ocenah Združenih narodov ujetih okoli 25.000 civilistov.