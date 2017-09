Poslovni rezultati niso prepričali vlagateljev na Ljubljanski borzi

Ljubljana, 1. septembra - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so se ta teden v povprečju znižali, indeks SBI TOP je v primerjavi s prejšnjim petkom izgubil 1,49 odstotka. Vlagatelji so bili pozorni na polletna poročila nekaterih podjetij. Intereuropa, ki dobička glede na enako obdobje lani ni povečala, jih ni prepričala, saj so delnice ta teden padle za več kot tri odstotke.