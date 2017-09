Do medalje na SP v judu tudi Mihael Žgank

V finalu se bo Žgank pomeril s še enim srbskim borcem 21-letnim Nemanjo Majdovom. Tekmovalca sta se doslej pomerila enkrat, letos pa je bil v Düsseldorfu močnejši tekmovalec celjskega Sankakuja.

V polfinalu je bil Žgank boljši tudi od Srba in bil že v rednem delu dvakrat blizu vazariju. Preživeti je moral tudi trenutek groze, ko je Kukolj pripravljal vzvod, a se je Celjan uspešno izvil, v nadaljevanju pa so Srbu pošle moči in v podaljšku je Žgank prišel do zaslužene točke.

Slovenski tekmovalec je v metropoli ob Donavi najprej ugnal Estonca Kena Kristofferja Kaljulaida. Naslednji nasprotnik 23-letnega Žganka je bil Gruzijec Beka Gviniašvili, nato je padel še drugi tretjeuvrščeni z EP v Varšavi Rus Husen Halmurzajev.

A na poti do polfinala je v četrtfinalu stal še branilec naslova in bronasti z zadnjih olimpijskih odločilni Korejec Donghan Gwak. Tudi ta je bil v borbi z Žgankom v podrejenem položaju in v zadnji minuti je Žgank dosegel še en vazari za polfinale ter si na stežaj odprl vrata do prve slovenske moške medalje na svetovnih prvenstvih v judu.