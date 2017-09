V enem dopoldnevu več kot 150 oseb nevarno prečkalo progo

Ljubljana, 1. septembra - Na Slovenskih železnicah (SŽ) so ob začetku novega šolskega leta poostrili varnostne ukrepe, pri tem pa posebno pozornost namenili tistim, ki se prvič podajajo v šolo z vlakom. Med preventivno akcijo proti nepravilnemu prečkanju proge, ki se je začela danes, so dopoldne našteli več kot 150 oseb, ki so progo nevarno prečkale zunaj urejenih prehodov.