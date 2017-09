Judoist Mihael Žgank v polfinalu SP v Budimpešti

Budimpešta, 1. septembra - Po četrtkovem srebru judoistke Tine Trstenjak na svetovnem prvenstvu v Budimpešti se bo v petek popoldan za odličje v kategoriji do 90 kilogramov potegoval Mihael Žgank. V kategoriji do 90 kilogramov se je Žgank prebil v polfinale in najmanj že izenačil najboljšo slovensko moško uvrstitev na tovrstnih tekmovanjih.