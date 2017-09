Kitajska z novim zakonom prepovedala parodije državne himne

Peking, 1. septembra - V Pekingu so danes sprejeli novi zakon, ki prepoveduje zlonamerno spreminjanje besedila državne himne in predvajanje himne, med drugim na pogrebih in v reklamnih oglasih, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua. Kršiteljem, ki ne bodo spoštovali primerne uporabe himne, grozi celo do 15 dni zapora.