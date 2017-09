Bruselj: Madžarsko prošnjo bomo preučili, a ograj ne financiramo

Bruselj, 1. septembra - V Evropski komisiji so danes v odzivu na madžarsko prošnjo za evropska sredstva za ukrepe na meji za zaustavitev toka prebežnikov, ki vključujejo postavitev ograje, sporočili, da so jo pripravljeni hitro preučiti in zagotoviti pomoč v skladu z zakonodajo EU. O podrobnostih niso želeli govoriti, so pa zatrdili, da "ograj ne financirajo".