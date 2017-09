V mladinskem svetu šolarjem želijo čim bolj poučno, radovedno in zabavno novo šolsko leto

Ljubljana, 1. septembra - V Mladinskem svetu Slovenije želijo vsem šolarjem lep začetek šolskega leta, ki naj bo čim bolj poučen, radoveden in zabaven. "Šola je super zadeva, ki vam da ogromno stvari, ki vam jih nihče nikoli ne more vzeti. Nikakor pa ni edina. Znanja in prijateljstva, pridobljena v šoli, lahko zunaj nje odlično nadgradite," pravi predsednik sveta Tin Kampl.