V OŠ Koseze pospremili prvošolce in podpisali sporazum za večjo prometno varnost otrok

Ljubljana, 1. septembra - Na prvi šolski dan so generacijo prvošolcev v Osnovni šoli (OŠ) Koseze v Ljubljani pospremili tudi ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in podžupan Aleš Čerin. Gostje so nagovorili prvošolce in starše, si ogledali varovanje otrok na pohodu, nato pa podpisali sporazum o varni mobilnosti.