V Postojnski jami o poletnem obisku govorijo v rekordih

Postojna, 2. septembra - Z obiskom Postojnske jame v letošnjih poletnih mesecih so v postojnski družbi zelo zadovoljni. Podrli so namreč vse rekorde, tako obiska v poletnih mesecih kot tudi obiska v posameznem dnevu ali mesecu. Direktor Postojnske jame Marjan Batagelj je za STA povedal, da so rekordne rezultate zabeležili tudi v trgovinski in gostinski dejavnosti.