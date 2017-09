Mamića odstranili s sojenja v Osijeku, Lovren spremenil pričanje

Zagreb, 1. septembra - Svetovalec zagrebškega nogometnega kluba Dinamo Zdravko Mamić je tudi med današnjo obravnavo na sojenju za finančne malverzacije in utajo davkov glasno komentiral potek postopka in ugovarjal. Zato je sodnik Darko Krušlin preprečil Mamiću udeležbo na obravnavah do konca dokaznega postopka. Medtem pa je nogometaš Dejan Lovren spremenil izjave.