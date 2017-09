Na Otoku rekordno zapravljali: za nove igralce 1,5 milijarde

London, 1. septembra - Angleški nogometni prvoligaši so to poletje rekordno zapravljali, poroča BBC, in še šesto sezono zapored dosegli rekord. To poletje je 18 prvoligaških klubov v premier league za okrepitve skupaj odštelo toliko, kot še nikdar doslej: približno 1,5 milijarde evrov. Časnik Guardian dodaja, da je skupna vsota bržkone celo več kot 1,7 milijarde evrov.