Merklova in Schulz drevi na edinem televizijskem soočenju pred volitvami

Berlin, 3. septembra - Nemška kanclerska kandidata, krščanska demokratka Angela Merkel in socialdemokrat Martin Schulz, se bosta drevi pomerila v edinem televizijskem soočenju pred nemškimi parlamentarnimi volitvami 24. septembra. Za Schulza bo to po mnenju analitikov še zadnja priložnost, da prepriča volivce in prevzame glasove Merklovi, ki vodi v anketah.