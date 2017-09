Letošnja zima v Avstraliji najtoplejša doslej

Sydney, 1. septembra - Avstralija letos beleži rekordno toplo zimo. Najvišje dnevne temperaturo so bile namreč za skoraj dve stopnji Celzija višje od dolgoletnega povprečja 21,8 stopinje Celzija v obdobju med junijem in avgustom, je sporočil tamkajšnji meteorološki urad. Količina padavin je bila najmanjša od leta 2002 in deveta najmanjša, odkar beležijo podatke.