Slovenija bo gostila odbojkarsko EP 2019 za moške

Krakov, 1. septembra - Na kongresu Evropske odbojkarske zveze (CEV) v Krakovu, ki poteka v času evropskega prvenstva, so odločili, da bo Slovenija skupaj s Francijo, Belgijo in Nizozemsko gostiteljica evropskega prvenstva za odbojkarje leta 2019. Na prvenstvu 2019 bo nastopilo 24 reprezentanc, Ljubljana pa bo poleg skupinskega dela gostila tudi četrtfinale in polfinale.