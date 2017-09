V amsterdamskem Rijksmuseumu razstava čipk

Amsterdam, 2. septembra - V Rijksmuseumu je na ogled razstava čipk iz zbirke muzeja. Muzej se ponaša z največjo zbirko čipk na Nizozemskem, ki obsega okoli 3.500 enot. Čipke pa datirajo od poznega 16. do zgodnjega 20. stoletja. Pomemben del zbirka so čipke, ki so bile nekdaj v lasti nizozemske kraljice Wilhelmine, velike ljubiteljice teh luksuznih izdelkov.