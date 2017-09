Henklovi slovenski družbi tudi lani z dobičkom

Maribor, 2. septembra - Nemški koncern Henkel je tudi lani v obeh svojih slovenskih podružnicah beležil pozitivno poslovanje, čeprav so rezultati s preteklimi leti zaradi organizacijskih sprememb neprimerljivi. Večja od obeh, Henker Maribor, se ukvarja le še s proizvodnjo in ne nabavlja več materiala ter ne prodaja gotovih izdelkov, temu primerne pa so tudi številke.