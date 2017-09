Na Japonskem se prvi šolski dan bojijo samomorov

Tokio, 1. septembra - Na Japonskem prvi šolski dan poteka močna kampanja proti samomorom, saj si v tej državi s strogo delovno etiko največ mladih ljudi življenje vzame prav na prvi dan novega šolskega leta. Več zvezdnikov je mlade pozvalo, naj izberejo življenje in ne smrt, knjižnice in živalski vrti pa tistim, ki so v stiski, ponujajo zatočišče.