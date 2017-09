Radeljski policisti domačinki zasegli več sadik konoplje

Radlje ob Dravi, 1. septembra - Policisti policijske postaje Radlje ob Dravi so v sredo opravili hišno preiskavo pri 26-letni domačinki. Pri tem so v rastlinjaku, pokritem s folijo, našli 54 sadik konoplje, v bivalnih prostorih pa še 25 sadik konoplje, posajenih v cvetlične lončke. Policisti bodo 26-letnico kazensko ovadili, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.