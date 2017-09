V Ogleju danes začetek pohoda po nekdanji rimski cesti

Oglej, 2. septembra - V Ogleju se danes začenja pohod po nekdanji rimski cesti od Ogleja do Beograda. Pohodu po trasi ceste, ki je v Rimskem imperiju predstavljala eno izmed osrednjih cestnih osi, saj je Benečijo povezovala z območjem Gornje Panonije in donavskim limesom, se bo v torek pridružila tudi ekipa Muzejev in galerij mesta Ljubljane (MGML).