Dnevnik: Država bo financirala gradnjo ljubljanske železniške postaje

Ljubljana, 1. septembra - Gradnjo nove ljubljanske železniške postaje bo financirala država, avtobusno postajo in parkirno hišo pa naj bi plačale Slovenske železnice, poroča današnji Dnevnik. V Slovenskih železnicah so za časnik ocenili, da bi novi železniška in avtobusna postaja stali med 50 in 60 milijonov evrov, vendar podatki niso točni, so opozorili.