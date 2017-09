Matevž Lenarčič okoli sveta dosegel hitrostni svetovni rekord

Ljubljana, 1. septembra - Slovenski letalec Matevž Lenarčič je v sklopu lanske misije na poti okoli sveta dosegel hitrostni svetovni rekord med prečkanjem Atlantika, so sporočili iz mednarodne aeronavtične zveze (FAI). Rekord je Lenarčič dosegel 28. marca lani na poti od Zelonortskih otokov do Martiniqua, zdaj pa so ga potrdili tudi na spletni strani zveze FAI.