Nova KBM išče kandidate za nakup terjatev do treh družb

Ljubljana, 1. septembra - Nova KBM je v časniku Finance skupaj s povezanimi osebami objavila javni poziv za izkaz interesa za nakup terjatev do družb Vinska klet Frelih, Litostroj jeklo in Arbitum. Njihova vrednost je 661.000 evrov, 3,208 milijona evrov in dobrih šest milijonov evrov.