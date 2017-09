Veseli dnevi v Žirovnici v znamenju konjeništva in čebelarstva

Žirovnica, 1. septembra - Ob začetku novega šolskega leta v Žirovnici vsako leto pripravijo vesele dneve, ki so posvečeni konjeništvu in čebelarstvu. Tudi letošnji prvi vikend v septembru, od danes do nedelje bodo obiskovalce na posestvo Konjeniškega kluba Stol pod vasjo Breznica vabili glasba, ples in stojnice z lokalnimi dobrotami ter izdelki domače obrti.