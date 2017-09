Azijske borze neenotno

Tokio, 1. septembra - Trgovanje na azijskih borzah danes poteka neenotno. Vlagatelje je razveselil podatek, da je zasebni indeks nabavnih menedžerjev Caixin pokazal na najvišjo rast proizvodnje v zadnjih šestih mesecih. Hkrati pa so še vedno nekoliko pod vplivom geopolitičnih napetosti, in sicer predvsem med ZDA in Severno Korejo.