Današnji dan poseben predvsem za prvošolce

Maribor, 1. septembra - Prvi korak čez šolski prag je danes naredilo tudi 53 prvošolcev Osnovne šole Kamnica pri Mariboru. Medtem ko so ob prihodu večinoma le plaho pogledovali proti šolskemu poslopju, so po prejemu rumenih rutic pogumno pomahali staršem in zasedli šolske klopi. Veliko sreče jim je med drugim zaželela notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar.