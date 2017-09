Pri Yamahi potrdili hudo poškodbo Rossija

Rim, 1. septembra - Sedemkratni motociklistični svetovni prvak Valentino Rossi, ki je bil to sezono na dobri poti do novega naslova svetovnega prvaka v motoGP, se je huje poškodoval na treningu. V njegovi ekipi Yamaha so potrdili, da si je 38-letni Italijan ob padcu zlomil golenico in končal v bolnišnici, tako da so njegove sanje o novem naslovu končane.