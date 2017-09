Lior Einbrom iz Genta v Maribor

Maribor, 1. septembra - Pri nogometnem prvoligašu Mariboru so izkoristili zadnje ure prestopnega roka in v klub privabili 21-letnega Liorja Einbroma, Izraelca z etiopskim poreklom. Mladi izraelski reprezentant do 21 let je poleti iz Ashdoda prestopil v Gent, zdaj pa se je iz Belgije preselil na Ljudski vrt, so zapisali na klubski spletni strani.