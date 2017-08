Tudi drugi dan finalov na vrhu Dina in Arina Averina

Pesaro, 31. avgusta - Ruski enojajčni dvojčici Dina in Arina Averina sta si na 35. svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v italijanskem Pesaru med seboj razdelili vse štiri naslove s posameznimi rekviziti. Dina Averina je zmagala z obročem in danes s kiji, Arina Averina pa je naslova svetovne prvakinje osvojila z žogo in s trakom.