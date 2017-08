Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 8.)

Ljubljana, 31. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavi hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, da je Hrvaška pripravljena na pogovore o reševanju spora o meji s Slovenijo. Poročale so tudi o prvi zmagi Slovenije na eurobasketu, BDP in klubskem prestopu nogometaša Kevina Kampla.