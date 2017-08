Pliškova z velikimi težavami napredovala, slovo Berdycha

New York, 31. avgusta - Češka teniška igralka Karolina Pliškova se je prebila v tretji krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, za zmago nad Američanko Nicole Gibbs pa se je morala pošteno potruditi. Na koncu je prva nosilka turnirja z nagradnim skladom 50,4 milijona dolarjev vendarle slavila z 2:6, 6:3 in 6:4. V moški konkurenci je izpadel Čeh Tomaš Berdych.