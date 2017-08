Slovenski, grški in finski košarkarji do prvih zmag

Helsinki, 31. avgusta - Slovenski košarkarji so na najboljši možni način odprli letošnje evropsko prvenstvo. Na svoji uvodni tekmi v Helsinkih so na kolena položili Poljake in slavili z 90:81, od njihovih skupinskih tekmecev pa so zmagali še Grki in Finci. Prvi so pričakovano premagali Islandce z 90:61, drugi pa nekoliko nepričakovano Francoze po podaljšku z 86:84.