Svitolina napredovala v New Yorku

New York, 31. avgusta - Ukrajinka Elina Svitolina se je zanesljivo uvrstila v tretji krog letošnjega četrtega teniškega turnirja za grand slam v New Yorku. Četrta nosilka OP ZDA je ukanila Rusinjo Jevgenijo Rodino s 6:4 in 6:4, poleg Svitoline pa so napredovale še Američanka Jennifer Brady, Latvijka Jelena Ostapenko, Estonka Kaia Kanepi in Japonka Naomi Osaka.