Sara Jenčič in Polona Zule poskrbeli za novi balinarski kolajni na EP

Torino, 31. avgusta - Bera slovenskih kolajn na evropskem prvenstvu za balinarke v Saluzzu se je še povečala. Za to sta poskrbeli Sara Jenčič in Polona Zule. Prva je v četrtfinalu bližanja in zbijanja v krog premagala Švicarko Nathalie Alcaraz s 16:14, Kočevka pa v 'klasiki' Srbkinjo Milico Kulundžija z 10:5. Tako sta si zagotovili najmanj bron.