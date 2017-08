ZDA zahtevajo zaprtje ruskega konzulata v San Franciscu

Washington, 31. avgusta - ZDA so danes Rusiji napotile zahtevo, da zapre svoj konzulat v San Franciscu ter še dve diplomatski izpostavi v Washingtonu in New Yorku. Gre za povračilni ukrep na rusko zahtevo, da ZDA zmanjšajo število svojih diplomatov in drugih uslužbencev na diplomatskih predstavništvih za 755 ljudi. Rok za to se bo za ZDA iztekel v petek, Rusiji pa v soboto.