Noveli o zdravstveni dejavnosti in pacientovih pravicah danes na matičnem odboru

Ljubljana, 1. septembra - Odbor DZ za zdravstvo bo danes obravnaval predloga novel zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona o pacientovih pravicah. Predloga so koalicijsko dolgo usklajevali, nazadnje še v ponedeljek, ko so bila vložena še zadnja dopolnila. A kljub temu koalicijska podpora spremembam zakonov ni zagotovljena.