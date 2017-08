Ljubljanska borza: SBI TOP zaključil v rdečem

Ljubljana, 31. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP današnje trgovanje končal pri vrednosti 812,75 točke, kar je 5,34 točke oz. 0,65 odstotka manj kot v sredo. Vse delnice z izjemo Gorenjevih, ki so pridobile 1,27 odstotka vrednosti, so zaključile pod gladino. Najbolj so se pocenile delnice Petrola.